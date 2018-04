Mostacciano, dallo scavo emerge una strada leggendaria: l'antica via Laurentina

Trenta metri di basolato, rinvenuti in un'area compresa tra Mostacciano e la zona di Castellaccio. A poca distanza da Euroma2, i sondaggi archeologici propedeutici alla realizzazione d' un distributore di benzina, hanno riportato alla luce un interessante tratto dell'antica via Laurentina.

L'origine leggendaria

L'attuale ritrovamento dista poche centinaia di metri da un altro scavo. In via Ribotta, sotto il grattacielo della Città Metropolitana, è infatti presente un altro tracciato, la cui ricostruzione è ancora visibile. Ma si tratta della stessa consolare, "una strada antichissima di virgiliana memoria che conduceva a Lavinium la città di Enea e che non corrisponde affatto all'attuale Laurentina" spiega Anna Buccellato, l'archeologa responsabile del cantiere aperto in via dell'Acqua Acetosa Ostiense.

La strada consolare

L'antica Laurentina, che Buccellato sta studiando da oltre quindici anni, era stata per molti secoli dimenticata. "Se ne perdono le tracce già nel 1500" spiega l'archeologa "e spesso veniva confusa con via di Decima". Invece si tratta di una consolare, come si evince anche dalla sua larghezza. "Normalmente le strade dovevano avere un'ampiezza di quattro metri, sufficiente quindi a far passare due carri. In questo caso invece la strada, lunga una trentina di metri, è larga tra i sei e gli otto".

Il basolato tardo imperiale

Per quanto riguarda la datazione, se il percorso è arcaico e risale al V secolo se non addirittura all'epoca della fondazione di Roma, il tracciato è successivo. "Quel tratto è tardo imperiale e si notano degli interventi sui basoli che lasciano pensare ad una strada che ha subito qualche cedimento. Abitualmente infatti – ha spiegato l'archeologa – venivano messi di taglio mentre in questo caso ce ne sono alcuni sdraiati. Cosa che lascia supporre ci sia stata una successiva sistemazione, magari resasi necessaria a causa dallo sbandamento dei carri".

Il destino della strada

Il ritrovamento dell'antica Laurentina, grazie agli scatti postati sul gruppo "Amanti della Storia Romana", è diventato virale. Le foto del signor Porrini hanno fatto il giro dei social network ed i residenti si sono entusiasmati. Tuttavia la strada non resterà visibile per molto poichè è destinata ad essere interrata. Il basolato è situato in una sorta di conca e con le piogge rischierebbe di allagarsi. Ma soprattutto potrebbe essere trasformato, in assenza di un'adeguata sorveglianza, in una discarica a cielo aperto. Un epilogo assolutamente da scongiurare.