Ama, dalla Laurentina all'Aurelia torna lo spazzamento meccanizzato: occhio ai divieti

E' la via Laurentina la prima grande arteria che sarà interessata al programma di spazzamento meccanizzato "protetto". Sulla consolare, come sulle altre vie interessate da queste operazioni di Ama, verranno imposti dei temporanei divieti di sosta. In via Laurentina gli interventi proseguiranno fino all'8 febbraio.

Le strade interessate

Sono previsti interventi lungo i tratti tra il GRA e via Cristoforo Colombo, in particolare sugli svincoli (in entrata e in uscita) che dalla via Laurentina portano su via del Tintoretto, sul viadotto della Magliana e su via delle Tre Fontane. Sarà poi la volta di via Aurelia (11 – 16 febbraio), via Appia (18 – 23 febbraio), via Ardeatina (20 – 24 febbraio) e via Ostiense (26 febbraio – 2 marzo).

Gli interventi previsti

Le operazioni prevedono attività intensive di pulizia, diserbo, lavaggio e sanificazione e si snodano in entrambi i sensi di marcia, da e verso il GRA. Mediamente sono impegnati 8/10 operatori al giorno, supportati da spazzatrici, lavastrade, veicoli a vasca. Gli interventi, predisposti dall’azienda d’intesa con l’Assessorato alla Sostenibilità Ambientale e svolti in collaborazione con il Corpo di Polizia di Roma Capitale, si aggiungono alle consuete attività di spazzamento programmate quotidianamente.