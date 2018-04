Potature e abbattimenti a Spinaceto e Tor de' Cenci: interventi su 600 alberi

Non bastano i monitoraggi del Campidoglio. Le verifiche sulle alberature di alto fusto nel Municipio IX, rappresentano appena la punta di un icerberg. Come ha reso noto l'assessore all'Ambiente Marco Antonini, nel territorio sono presenti infatti " 7200 gli alberi di prima grandezza" . Un dato impressionante, a cui si sommano "alcune decine di migliaia di seconda e terza grandezza che sono presenti su strada, ed altri 80.000 nei parchi".

Manutenzione solo su alberi stradali

Un patrimonio forestale invidiabile, che però necessita della dovuta attenzione. In una lettera inoltrata al Comitato di Quartiere di Spinaceto e Tor de' Cenci, l'assessore Antonini ha ribadito che "dopo decenni di abbandono c'è una forte necessità di manutenzione, che ad oggi si riesce ad assicurare solo per quelli di prima grandezza su strada. Dopo la nevicata abbiamo dirottato tutte le forze sulle alberature scolastiche, mettendo in sicurezza tutte le scuole.”

Seicento alberi da potare o abbattere

Le risorse a disposizione sono scarse. Quelle di cui dispone il Municipio IX, sono ridicole. La stragrande maggioranza del personale assunto nel Servizio Giardini municipale svolge compiti amministrativi. Gli addetti realmente operativi si contano sulle dita di una sola mano. Poi ci sono le emergenze da affrontare. E così dopo la nevicata, le energie dei pochi giardinieri sono state dirottate tutte sulle essenze arboree presenti nelle scuole. Resta la necessità di effetturare la manutenzione delle altre alberature visto che, "nei parchi campagna di Spinaceto e Tor de Cenci ci sono oltre 600 alberi con rami spezzati, secchi e da rimuovere, senza contare gli abbattimenti da fare dopo l'incendio vicino alla città del rugby".

Le risorse necessarie

Il quadro non è roseo. Servono più risorse. Le soluzioni che l'amministrazione municipale sta mettendo in campo, chiedendo in prestito i trattori dalle fattorie comunali o ricorrendo ad occasionali interventi dei "detenuti di Rebibbia" rischiano di non essere sufficienti. I parchi di Spinaceto e Tor de' Cenci, come le aree verdi degli altri quartieri, meritano risorse adeguate al loro fabbisogno. L'intervento dei residenti che affittano macchinari agricoli per sfalciare i prati aiutano. Ma decisamente non bastano.