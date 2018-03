Giochi rimossi dall'area assegnata ai cittadini: "Avevamo appena firmato la convenzione"

Sorpresi ed amareggiati. I residenti di Casal Brunori che avevano deciso d'investire sull'area giochi di via Iris Versari, sono rimasti spiazzati. Il parchetto era stato loro appena affidato dal Campidoglio. Per questo vedere che gli operai del Comune ne stavano portando via gli arredi, ha rappresentato una brutta notizia.

Il paradosso

La convenzione era stata sottoscritta dal Comitato di Quartiere di Casal Brunori e dal Dipartimento Tutela Ambientale, il 22 gennaio, meno di due mesi fa. L'accordo prevedeva che i cittadini provvedessero alla manutenzione dei giochi presenti nell'area. "Abbiamo presentato anche un progetto alla Regione, per sfruttare i fondi messi a disposizione per la manutenzione delle aree verdi". In attesa di conoscere se il progetto beneficierà di quelle risorse, è arrivata la tegola. "Ora quali arredi dobbiamo manutenere se li hanno rimossi?" si stanno chiedendo legittimamente i residenti.

L'assenza di coordinamento

"Alcuni operatori di Roma Capitale sono intervenuti a Casal Brunori per rimuovere alcuni giochi presenti nell'area ludica di Casal Brunori privandone bambini e famiglie e ignorando che la stessa Roma Capitale aveva recentemente stipulato con il Comitato di quartiere apposita convenzione che prevedeva, tra l'altro, la manutenzione e la relativa messa a norma proprio di quei giochiv- fa notare Alessandro Lepidini, consigliere del Partito Democratico nel Municipio IX - È un fatto sconcertante e sintomatico della completa assenza di coordinamento tra gli uffici capitolini. Siamo infatti al paradosso per cui un ufficio dispone ed attua l'intervento di rimozione di giochi che un altro ufficio obbligava a manutenere e a mettere a norma".

Un episodio a dir poco singolare. Una brutta sorpresa per gli attivissimi abitanti di Casal Brunori.