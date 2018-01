Emergenza buche all'Eur: aumentano le strade con i limiti a 30km/h

Per fronteggiare la presenza delle buche sul manto stradale, arrivano nuovi provvedimenti della Polizia Locale. Con due apposite determine dirigenziali, il IX Gruppo ha ampliato il numero delle vie che dovranno essere percorse massimo a 30km/h.

A distanza di dieci giorni da un'analoga misura arrivano quindi i nuovi provvedimento del Comandante Angelo Moretti. Il presupposto da cui si parte è sempre il medesimo. "A seguito di numerose segnalazioni da parte dicittadini per la presenza di buche sul manto stradale in diverse strade del Municipio IX e dei mancati interventi di ripristino da parte delle ditte di manutenzione del Municipio IX a seguito della scadenza di appalto – si legge nei nuovi documenti pubblicati sull'albo pretorio – Considerata tuttavia l'impossibilità del Comando di Polizia Locale IX Gruppo Eur di vigilare i siti già individuati e quanti altri potranno evidenziarsi acausa delle avverse condizioni atmosferiche, a tutela della sicurezza della circolazione, nelle more di interventi risolutivi da parte degli organi competentisi procede ad adottare il presente provvedimento di prescrizione del limite di velocità a 30 Kmh e cartello aggiuntivo di pericolo per segnalare il cattivo stato della pavimentazione stradale ai conducenti dei veicoli in transito".

Tra il primo provvedimento d'inizio gennaio, e quello emanato lunedì 15, è trascorso del tempo. Durante questo periodo sono stati raccolti dati sulla presenza di nuove strarde interessate da dissesti. Preso atto di questa condizione, si è deciso di allargare il numero delle vie interessate dal limite di velocità. Le strade, nelle due dermine vengono dettagliatamente elencate. Si va da Fonte Meravigliosa alla Ferratella, passando per Tor de' Cenci, Spinaceto, Torrino e Laurentino Fonte Ostiense.

Determina diringenziale (nr protocollo vn/2624/2018)

Via Elio Lampridio Cerva - Via StefanoGradi(nel tratto da Via di Vigna Murata a Via Elio Lampridio Cerva) - Via Tommaso Arcidiacono(nel tratto da Via StefanoGradi ad altezza Via Francesco Patrizio da Cherso in ambo i sensi di marcia) - ViaGiovan Battista Paravia - Via Pontina laterale da impianto semaforico Viale Caduti Guerra Liberazione a Via di Valleranello in ambo i sensi di marcia) - Viale Caduti per la Resistenza – Viale Cesare Pavese - Via Bisaccia.

Determina dirigenziale (nr protocollo vn/2725/2018)