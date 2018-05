Giro d'Italia: per la tappa di Roma divieti di sosta anche a Spinaceto ed all'Eur

Undici chilometri e mezzo per un totale di dieci giri. L'ultima tappa del Giro d'Italia che si svolgerà domenica 27 maggio a Roma, è stata organizzata nelle vie del centro. I ciclisti partiranno da via dei Fori Imperiali e percorrendo piazza Venezia seguiranno un circuito la cui conclusione è prevista davanti al Colosseo.

La green zone

Per garantire la sicurezza, la Questura di Roma ha disposto la creazione di una green zone che entrerà in vigore alle 19 di sabato 26 maggio. La green zone non si svilupperà solo intorno al circuito del Giro. I suoi confini si estenderanno da piazzale Flaminio al Muro Torto, da via Cavour a piazza dei Cinquecento, da piazza San Giovanni in Laterano a piazza di Porta San Paolo. Dal lungotevere Aventino a Ponte Sant’Angelo. Ma i riflessi della manifestazione cicilistica si avvertiranno anche in periferia.

I divieti a Spinaceto ed all'Eur

"La rimozione dei veicoli in sosta – si apprende sul sito muoversi a roma - inizierà dalla giornata di sabato nell’area di via Eroi di Cefalonia, via di Mezzocammino e via Eroi di Rodi, dove alloggeranno alcuni atleti". Lì, in zona Spinaceto – Tre Pini, è presente infatti un noto albergo a quattro stelle che dovrebbe ospitare molti dei ciclisti impegnati nel Giro. Particolare premura devono averla anche i residenti dell'Eur. Poichè piazzale Pier Luigi Nervi è deputato ad accogliere i pullman dei corridori, sarà in vigore un divieto di sosta per auto, moto e scooter.