Spinaceto dopo l'incendio alla palestra le associazioni scrivono alla Sindaca

La palestra dell'ex scuola Mameli non c'è più. E' stata distrutta dalle fiamme nella notte tra venerdì 23 e sabato 24 settembre . L'incendio, a differenza di quanto comunicato inizialmente, non ha coinvolto il liceo Majorana. A farne le spese è stata infatti l'associazione Spinaceto Cultura che, come altre realtà socio-culturali della zona, è ospitata all'interno dell'ex scuola media.

I danni subiti

"All'interno avevamo le scenografie del Teatro della Dodicesima, i costumi, molti arredi – spiega Massimo Mattei Otranto, di Spinaceto Cultura – inoltre era lì che si svolgevano le prove. Il fatto è grave ma purtroppo non è il primo subito dalle realtà che condividono lo spazio di via Carlo Avolio 60". Negli ultimi mesi infatti, ci sono stati reiterati attacchi che hanno portato alla devastazione di arredi e finestre. Tanto da spingere le associazioni ed il centro anziani lì presenti, a scrivere alle autorità cittadine.

L'appello alla Sindaca ed al Municipio IX

Nella lettera, le realtà che hanno sede al civico 60 di via Carlo Avolio, hanno segnalato " la gravissima situazione di pericolo costante" che da quattro mesi "minaccia le loro attività e l'incolumità fisica" di chi opera in queste realtà. "Alcuni soci ed insegnanti hanno subito aggressioni con coltelli, oggetti contundenti e minacce da parte di una persona che abita senza titolo alcuno, insieme ai genitori, nella casa che un tempo era destinata al custode della scuola. Tale circostanza – affermano le realtà che hanno firmato la lettera – è stata accertata dalle Autorità di Pubblica Sicurezza e di Polizia Locale intervenuti a seguito del verificarsi degli eventi descritti".

A scapito di tutto il territorio

Le responsabilità dell'episodio relativo all'incendio, vanno però ancora accertate. "Purtroppo è stato di natura dolosa – spiega Massimo Mattei Otranto – e della palestra non resta praticamente niente. Tuttavia le attività dei corsi ed i nostri laboratori però proseguono senza interruzione, poichè non sono state coinvolte. Nè tantomeno è stata danneggiata la sala del Teatro della Dodicesima". D'altra parte una realtà come Spinaceto Cultura, con 27 anni di esperienza nel territorio, è difficile da scoraggiare. Ma certamente il clima che si respira è divenuto. Come ha sottolineato la Consulta della Cultura del IX, si è trattato di un "gesto vigliacco" che non solo danneggia chi custodisce la struttura, ma che va a scapito "di tutti i cittadini del nostro territorio".

Le richieste sul tavolo

Sul tavolo della Sindaca, della sua Giunta e del presidente D'Innocenti, c'è ora una lettera firmata dalle sette realtà che condividono gli spazi dell'ex scuola Mameli. L'Assorider, il Centro Anziani, la Federconsumatori e tutte le altre si sono compattate per avanzare due richieste. Chiedono che siano "emessi tutti i provvedimenti necessari ed urgenti alla risoluzione di tale grave ed incresciosa situazione". E contestualmente propongono che il responsabile dei gesti già denunciati in precedenza "ed i suoi famigliari siano allontanati immediatamente".