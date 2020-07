Una metro per Spinaceto, il Municipio IX lancia la proposta: "Usiamo i soldi del filobus"

Collegare il quartiere di Spinaceto all’Eur attraverso una linea metropolitana. Dal Municipio IX arriva una proposta destinata a far discutere. L'ente di prossimità si sta muovendo per trovare un'alternativa ad un progetto naufragato. Perchè, sei mesi fa, è stata deciso che il filobus Eur Tor de’ Cenci non si farà.

Un tesoretto da sfruttare

La Regione, lo scorso gennaio, ha definitivamente bocciato l’intervento. Troppi cambiamenti tra il progetto originario, datato 2004, e quello sottoposto alla Valutazione d’Impatto Ambientale. Restano però i fondi per realizzarlo.E si tratta di risorse che, l’Ente di prossimità, vuole rimangano sul territorio. Per il corridoio della Mobilità Eur- Tor de’ Cenci erano stati stanziati circa 37 milioni di euro. “Non vogliamo che quei fondi vengano destinati ad altri interventi previsti nella Capitale, lasciando gli abitanti del Municipio IX con i loro problemi legati al trasporto pubblico” ha spiegato il consigliere democratico Alessandro Lepidini che, con la comissione Mobilità il 16 luglio ha affrontato la questione.

Le proposte sul tavolo

Per impiegare le risorse attualmente disponibili, sono state messe sul piatto diverse proposte. Si va dal prolungamento del corridoio già realizzato, che oggi arriva fino a Fonte Laurentina, fino a Trigoria. Opzione che prevede anche la creazione di parcheggi di scambio. E si arriva anche a pensare di prolungare il capolinea della Metro B fino a Vigna Murata.

La metro a Spinaceto

Tra le proposte che la commissione Mobilità ha approvato, spicca però quella destinata a servire il popoloso quadrante di Spinaceto con il servizio Metropolitano. “Abbiamo messo sul piatto questa proposta, prima che la tavola finisca per essere sparecchiata - ha dichiarato il consigliere PD Alessandro Lepidini - in altre parole vogliamo che il Campidoglio s’interessi alla progettazione d' una linea metropolitana in grado di collegare Eur Magliana con Spinaceto. Il percorso potrebbe svilupparsi su un tracciato fuori terra, su un doppio binario. Ed in prospettiva potrebbe puntare a raggiungere anche Castel Romano. Chiaramente, come rappresentanti dell’ente di prossimità, possiamo fornire un’indicazione, una linea d’indirizzo politico. Poi della progettazione dovrà interessarsi Roma Metropolitane”.

L'iter amministrativo

Perchè il progetto sia effettivamente predisposto, almeno in una forma preliminare, è però necessario che la proposta di risoluzione preparata dalla commissione Mobilità, siano approvate dal Consiglio Municipale. Questo comporterebbe l’impegno, da parte del Presidente Dario D’Innocenti, ad interessare della questione direttamente la Sindaca. Al Campidoglio, poi, spetterà la decisione finale.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Una storica esigenza

L’idea di collegare Spinaceto all’Eur attraverso una linea metropolitana non è del tutto nuova. Per decenni si sono susseguite proposte che, dal metrò di Tor de Cenci, al filobus, hanno contribuito a definire un’esigenza comune. Serve un mezzo di trasporto pubblico in grado di fornire un’alternativa al traffico veicolare che, nelle ore di punta, si forma sulla via Pontina. La creazione d’una nuova linea metropolitana o il prolungamento di quella esistente, assolverebbe proprio a questa funzione.