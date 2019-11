Mobilità sostenibile, al Municipio IX piace il Pedibus: già tre scuole coinvolte

Andare a scuola senza prendere autobus nè mezzi privati. Nel territorio del Municipio IX sono sempre di più le famiglie interessate a rinunciare all'automobile, per accompagnare ed andare a prendere i figli a scuola.

Le nuove adesioni

"In pochi mesi tre scuole hanno aderito progetto di Mobilità Scolastica Sostenibile: IC Domenico Purificato a Fonte Meravigliosa, IC Bruno De Finetti a Fonte Laurentina, IC Santi Savarino a Tor de' Cenci. Ed altri istituti si stanno aggiungendo, in quanto stanno ultimando le formalità amministrative interne" fa sapere Alessandra Tallarico, presidente della commissione Scuola del Municipio IX .

Come funziona il Pedibus

L'esempio di Fonte Meravigliosa è stato recepito. Lì, dal mese di maggio, è stato approntato in via sperimentale un Pedibus che, passando attraverso quattro percorsi, permette di raggiungere a piedi i plessi scolastici. I quattro sentieri, identificati da altrettanti colori, prevedono capolinea e fermate, come se si trattasse di una navetta scolastica. Un modello che ha attirato anche l'attenzione della Sindaca e che è stato apprezzato al punto tale da raccogliere consensi anche in altri quartieri.

Un modello sostenibile

"Il nostro obiettivo – ha chiarito Alessandra Tallarico – è aumentare sempre più il numero di studenti che vanno a scuola a piedi o in modo sostenibile perché diventano loro stessi i protagonisti del miglioramento della qualità dell'aria e della riduzione del traffico. E di conseguenza migliora la qualità della vita di tutti".

L'apprezzamento del territorio

Il modello sperimentato a Fonte Meravigliosa, grazie soprattutto alla sinergia instaurata tra Comitato di Quartiere, il Consiglio d'Istituto ed un comitato di genitori, ha fatto strada. Anzi, sembra proprio il caso di dire che, nel Municipio IX, il Pedibus ha fatto scuola.