Rifiuti Municipio IX, in un anno quasi 2000 multe dall'Ama. Ma il degrado resta

Nel Municipio IX gli agenti accertatori di Ama hanno riscontrato moltissime infrazioni. Sono state quasi duemila le multe elevate. E non tutte sono state rivolte ad utenze private. Ne hanno fatto le spese sia i singoli cittadini, ma anche i condomini e gli esercizi commerciali.

Le multe effettuate

"Nel 2017 sono state elevate 1955 sanzioni per comportamenti scorretti nella gestione dei rifiuti – annuncia l'assessore municipale all'Ambiente Marco Antonini – sono state infatti riscontrate ben 22 tipologie di violazioni che vanno dall’abbandono di rifiuto all’errato conferimento, dalla mancata differenziazione agli errati conferimenti, sino all’errata custodia contenitori condominiali".

Le sanzioni ai mercati

Alcuni nodi salienti, sono stati affrontati. E' il caso dei mercati su sede impropria che spesso lasciano sul territorio cumuli di sacchetti e cartoni. "Per quelli su plateatico – spiega Antonini – sono state risolte le situazioni più critiche mentre resta problematica la situazione per quelli su strada, dove i comportamenti scorretti di alcuni operatori generano degrado, nonostante la campagna di sensibiizzazione degli operatori stessi e le sanzioni elevate".

Le proteste dei cittadini

Non c'è stata dunque soltanto la raccolta porta a porta nel mirino degli accertatori Ama. Su questo versante peraltro, sono numerose le recriminazioni anche da parte dei cittadini. A dicembre ben nove comitati di quartiere hanno protestato con Ama e Comune per il degrado di cui è rimasto vittima il territorio. I problemi però non sono stati risolti ed anche sotto Natale i disservizi dell'azienda municipalizzata sono stati nuovamente segnalati. Accade laddove si realizza il conferimento del porta a porta, come nel caso di Fonte Meravigliosa. Ma anche nei pochi quartieri dove la raccolta è ancora a livello stradale, come avviene per Spinaceto.

Le criticità da superare

Per il nuovo anno la situazione resta complicata "per problemi strutturali dell’AMA" che sono imputabili a vari fattori. Tra questi "la vetustà dei mezzi e le note carenze impiantistiche, che espongono ciclicamente l’azienda a deficit di servizi". Sul primo fronte, il Campidoglio ha annunciato la svolta. Da gennaio entrano in circolazione nuovi mezzi e quindi, progressivamente, quel gap dovrebbe essere sanato. Resta la questione degli impianti. "Con il varo della delibera riguardante le domus ecologiche si potrà mettere finalmente mano al superamento della raccolta stradale così come è gestita attualmente" valuta Antonini. Se sarà sufficiente a risolvere il grave degrado in cui versano molti quartieri del Municipio, è presto per dirlo. Nel frattempo, conviene conferire in maniera corretta i rifiuti. L'offensiva degli accertatori Ama non è terminata.