Spinaceto, a scuola con i topi: "Segnalati a settembre, ma nessuno interviene"

Topi che girano per le classi. Da settembre. Nell’inerzia generale. I genitori delle scuole di Spinaceto e Tor de’ Cenci sono preoccupati. Il problema, com’è stato denunciato nel corso di una commissione svoltasi in Municipio il 10 febbraio, “riguarda tutti e quattro i plessi dell’Istituto Comprensivo Santi Savarino”.

LE RICHIESTE INASCOLTATE - La presenza di topi non è l’unico problema che i genitori dell’IC stanno cercando di portare alla luce. Senza apparentemente ottenere i risultati attesi. “Alle continue e puntuali segnalazioni e richieste – si legge sulla pagina facebook Genitori dell’IC Santi Savarino – non si riceve mai una risposta da parte degli uffici preposti e gli interventi vengono continuamente omessi o differiti senza informazioni in merito alle tempistiche”. Una situazione a dir poco frustrante.

LA POLITICA E GLI UFFICI - “In commissione abbiamo informato il dirigente scolastico ed il consiglio d'istituto che in caso di inerzia degli uffici si applica il potere sostitutivo, in capo al direttore del Municipio – fa sapere la Presidente della Commissione scuola Alessandra Tallarico – e sul sito del Municipio è indicata in homepage la mail di riferimento. L’inerzia non è solo degli uffici del Municipio, ma di tutti i dipartimenti coinvolti. E sul sito del Comune – ha aggiunto – ad ogni sezione corrisponde una mail di riferimento. È fondamentale che i cittadini conoscano gli strumenti a loro disposizione per tutelarsi dalle mancate risposte della pubblica amministrazione”. Per quanto riguarda la componente politica, “Noi abbiamo appreso in commissione del problema dei topi” ha aggiunto la Consigliera Tallarico (M5s).

L'INERZIA - Le segnalazioni però sono state fatte. Come si spiega nella pagina facebook dei Genitori dell’IC Santi Savarino, per quanto riguarda “la presenza di topi nel plesso Carriera” la segnalazione addirittura “è stata fatta da settembre scorso”. E sempre per la stessa scuola “è stata chiesta la derattizzazione anche dall ASL RM C, ma non ha dato luogo a nessuna azione. Ora i topi sono presenti anche negli altri plessi, girano per le classi, senza che nessuno intervenga: è assurdo e inconcepibile che si possa far studiare ragazzi e bambini in tali condizioni” osservano i genitori.

LA NECESSARIA TRASPARENZA - “Venerdì 17 abbiamo nuovamente richiesto alla presidente della commissione scuola Talarico di prendere tutte le richieste di derattizzazione arrivate e vedere quali sono state evase e quali no, convocando un' apposita commissione dal momento che, in sette mesi, non è stata fatta. Vogliamo vedere per quale motivo non sono state evase le richieste per capire se possono esserci delle soluzioni” dichiara in una nota Massimiliano de Juliis (Fratelli d’Italia). C’è dell’altro. “Nella male augurata ipotesi succeda qualcosa ad un bambino, a causa dei ratti e dell'inerzia della parte politica – aggiunge il consigliere di Fratelli d’Italia – riterremo la presidente responsabile”.

IL PRECEDENTE - Lo scorso ottobre, la presenza di roditori nei locali scolastici di due istituti, aveva già fatto guadagnare al Municipio IX l'attenzione dei media. In quel caso due scuola, a Vallerano e Ferratella, chiusero per consentire le necessarie derattizzazioni. In quel caso l'Assessore all'Ambiente Marco Antonini spiegò che "appena segnalata la presenza dei roditori, è stata girata la richiesta d'intervento all’ufficio comunale competente, il quale ha predisposto l’intervento, effettuato in tempi brevi". Le scuole di Spinaceto e Tor de' Cenci sono state meno fortunate. Forse nell'apposita commissione invocata dal consigliere De Juliis, sarà possibile scoprirne le ragioni.