Spinaceto, cantine allagate negli alloggi popolari del Comune: "Sono tornate impraticabili"

Cantine inagibili. In via Padre Romualdo Formato, gli inquilini degli alloggi popolari, devono far fronte ad un problema che ciclicamente torna a presentarsi.

Un disagio frequente

“Ogni sei mesi le nostre cantine si allagano. Non sappiamo per quale motivo accada e purtroppo nessuno interviene finchè la notizia non viene riportata sul vostro giornale” ha fatto sapere Danila Venturini, una delle centinaia d’inquilini che abitano negli appartamenti di proprietà comunale. Le foto ed il video che la residente ha mostrato a Romatoday lasciano spazio a pochi dubbi.

La testimonianza

Il corridoio che si sviluppa davanti le cantine è coperto da uno strato di acqua sporca. Il colore è scuro e vi galleggiano anche dei detriti di dubbia provenienza. “L’odore è nauseabondo, si fatica a respirare. Impossibile asciugarlo e tra l’altro, anche volendo, la maggior parte delle persone che abitano qui sono anziane” ha sottolineato la signora Venturini.

Una misteriosa perdita

In passato gli interventi sollecitati dagli inquilini, anche a mezzo stampa, hanno contribuito alla temporanea soluzione del problema. Ma se nelle occasioni precedenti il fenomeno si era verificato a ridosso di un rovescio temporalesco, ora la sua comparsa non è imputabile alle condizioni metereologiche: a Roma non piove da giorni.

Inquilini lasciati soli

“Non sappiamo quale sia l’origine di questo problema, quale sia la causa di questi allagamenti. E non sappiamo neppure come fare per segnalarlo, al di là di fare delle chiamate che non sortiscono alcun effetto. Ci sentiamo abbandonati e non sappiamo come doverci comportare” ha ammesso la residente. In attesa dell’auspicato intervento manutentivo, nei palazzi comunali di Spinaceto le cantine restano off limits.