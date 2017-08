Spinaceto, una famiglia di cinghiali si aggira nel quartiere

Cinghiali che grufolano nei giardini pubblici. I residenti del Municipio IX ormai hanno imparato a conviverci. Il loro avvistamento, abbastanza naturale nel pressi della riserva di Decima Malafede, sempre più frequentemente avviene anche in altri quartieri.

Da Fonte Laurentina a Casal Brunori

Una famiglia di cinghiali è stata segnalata già in primavera a ridosso di Tor Pagnotta due, tra Fonte Laurentina e via Castel di Leva. E lo stesso è accaduto, a molti chilometri di distanza, nel piccolo quartiere di Casal Brunori. Lì un esemplare è stato fotografato mentre si aggirava in un giardinetto all'inglese, perfettamente sfalciato. Nelle ultime settimane invece gli ungulati sono stati ripetutamenti avvistati a Spinaceto. "Si trovano nei giardini di via Stame, vicino al parco campagna2. Secondo le testimonianze dei residentei si tratterebbe di "una mamma con due cuccioli al seguito".

Spinaceto ed i cinghiali

Il primo significativo avvistamento di cinghiali a Spinaceto risale al marzo del 2016. La scoperta venne salutata con entusiasmo da alcuni residenti che decisero anche di adottare l'animale come mascotte. Da allora è il simbolo di un gruppo facebook dedicato al quartiere. Un anno fa, la presenza del giovane esemplare, venne più volte riscontrata nell'area verde che lambisce la cosiddetta Città del Rugby. Da lì l'animale si era spostato ed una volta attraversato il popoloso quartiere, era finito nel parco campagna situato tra via Stame e via di Mezzocammino. Nell'area verde frequentata dai residenti d' ogni età, il cinghiale era stato infine abbattuto. Un epilogo che molti residenti auspicano sia scongiurato in questo caso.