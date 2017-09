Spinaceto: l'anfiteatro abbandonato si trasforma in un' officina culturale

L'anfiteatro di largo Cannella, in zona Spinaceto, rappresenta una sfida con la quale hanno provato a misurarsi in molti. Un progetto ambizioso, partorito durante l'amministrazione Rutelli, e rapidamente naufragato. I muri imbrattati dalle scritte vandaliche, l'impianto d'illuminazione devastato, i laterizi divelti per costruirne un braciere, sono ottimi indicatori. Mostrano la distanza che esiste tra il progetto e le reali esigenze espresse dal territorio. Ma quel degrado testimonia anche la facilità con cui, in mancanza di un programma condiviso, sia facile disamorarsi di un'idea e dello spazio fisico che la veicola.

L'anfiteatro abbandonato

Un coraggioso tentativo di rilancio della piazza, sta per essere tentato da una promettente associazione di promozione sociale. Ha vinto il bando capitolino dell'Estate Romana ed i suoi soci hanno deciso d'investire energie e denaro organizzando 10 giorni di eventi culturali. "Abbiamo sognato di abitare una periferia che ci appartiene, un anfiteatro abbandonato e dare vita ad un progetto di socialità e condivisione" fanno sapere. Per 10 giorni, l'Associazione Officina delle Culture, ha deciso di trasformare la piazza. Dieci giorni di eventi, per provare a rilanciarne la funzione sociale.

Il ruolo della cultura

La proposta è articolata. Dal 7 al 17 settembre l'associazione metterà in campo tutte le proprie risorse per portare a Spinaceto "un’ Estate che guarda il nostro tempo attraverso lo spettacolo dal vivo. Per riunire coloro che ascoltano, che si guardano intorno senza mai scegliere l’indifferenza – si legge nella presentazione della manifestazione - In questo tempo segnato da tante marginalità che portano spesso sofferenza, la parola poetica può aprire dei varchi nella coscienza e predisporla all’ascolto dell’altro". In tal modo si fa fa "mezzo di conoscenza, di confronto e di condivisione per non dimenticare il nostro essere umani tra gli umani".

Dieci giorni di eventi

Spazio quindi a grandissimi poeti contemporanei, alle tematiche ambientali ed alla ecosostenibilità che sarà, ad esempio, il filo conduttore di uno spettacolo che utilizza l’energia catturata dalla pedalata in Altri mondi Bike tour di Semivolanti. Sarà raccontata la storia di un femminicidio rimasto impunito dopo 35 anni con lo spettacolo Palmina. E si celebrerà la voglia di stare insieme in un festante concerto di musica brasiliana. Gli eventi in programma sono davvero numerosi, tanto da meritare una trattazione a parte.

La sfida della partecipazione

Per realizzare quest'ambizioso progetto, l'Officina ha chiesto anche l'aiuto dei residenti. Sulla piattaforma "produzioni dal basso" è stato infatti organizzato un crowdfunding che ha l'obiettivo di raccogliere delle risorse. Perchè "ci chiedono estintori e servizi d’ordine, megafoni per le emergenze, relazioni tecniche e pulizie, noi sogniamo cuscini colorati per farvi stare comodi, qualcosa da bere e da mangiare per farvi scendere dai palazzi per rimanere insieme". Un obiettivo coraggioso. Un estremo tentativo di rilancio di una piazza. Per realizzarlo però, non basta la determinazione di quest'associazione. Occorre la partecipazione dei residenti. A Spinaceto, è questa la vera sfida da vincere.