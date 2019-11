Spinaceto, una perdita d'acqua allaga la strada: "La stiamo segnalando da due settimane"

C’è un torrente che si è formato a Spinaceto. Ha allagato buona parte di via Padre Romualdo Formato, una strada frequentata dalle migliaia di residenti che abitano nei palazzi che Comune ed ATER hanno in quella zona. La causa del disagio però non è imputabile all’azienda di edilizia residenziale pubblica, né tantomeno al maltempo.

Il guasto nella conduttura idrica

C’è un guasto che fa uscire l’acqua da alcune condutture, poste sopra il livello stradale. Il flusso idrico è costante, poiché la perdita è copiosa. Ed il ristagno ha progressivamente finito con allagare la strada che collega i vari edifici popolari. “Noi stiamo segnalando il disagio ad Acea, ma nessuno interviene” ha fatto sapere la signora Danila Venturini, una residente.

Le segnalazioni

Il problema si era già presentato in passato. “Non è la prima volta che accade ed anche per questo ci saremmo aspettati un pronto intervento da parte dell’azienda municipalizzata” ha dichiarato la residente. Il problema invece non è stato risolto. “Sono due settimane che facciamo i nostri reclami, personalmente ho chiamato più volte l’Acea. Però qui non è intervenuto nessuno. Ed ora cominciamo ad avere anche meno pressione nei rubinetti”ha sottolineato la signora Venturini.

A rischio peggioramento

Nel frattempo la strada si è allagata. E con il meteo che, nei prossimi giorni, segnala un persistente maltempo, i residenti di via Padre Romualdo Formato rischiano di patire seri disagi. Se non si interviene subito nel riparare quella perdita, per spostarsi serviranno dei mezzi anfibi.

Attendere un istante: stiamo caricando il video...