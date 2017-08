Spinaceto: anche in estate le strade sono invase dai rifiuti

Non tutti i romani sono partiti per le ferie d'agosto. Prova ne sia la gran quantità di rifiuti che, ancora oggi, vengono abbandonati a ridosso dei cassonetti. I boulevard di Spinaceto sembrano rappresentare le vittime preferite. Vi si incontrano sacchi pieni di erba e ramaglie, frutto di potature e sfalci dei vicini quartieri. Viale Caduti per la Guerra di Liberazione e viale Caduti per la Resistenza, sembrano essere le vittime designate di questi scaricatori. Le foto, scattate nel primo pomeriggio, mostrano le condizioni in cui si trovano le strade nonostante il passaggio degli "squaletti" di Ama. I cumuli si formano a getto continuo.

La raccolta dei rifiuti a Spinaceto

Non c'è soltanto il verde che, evidentemente, si preferisce abbandonare per strada invece che conferire nell'isola ecologica. Ci sono anche i rifiuti indifferenziati. La raccolta dei rifiuti a Mostacciano, Casal Brunori, Torrino Mezzocammino, viene realizzata con la modalità del porta a porta. Quindi nelle strade di quelle zone, raramente ci s'imbatte in cumuli di rifiuti. Questi sembrano concentrarsi soprattutto nel quartiere che, proprio in un agosto di ventiquattro anni fa, Nanni Moretti visitò con la sua vespa. "Mica male Spinaceto, pensavo peggio". Chissà cosa ne direbbe oggi. "La situazione rimane critica, come avveniva negli anni scorsi - spiega Guido basso, presidente del locale Comitato di Quartiere - finchè non rvengono tolti i cassonetti dalle strade la situazione non migliorerà".