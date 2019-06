Precipita dal terzo piano: uomo trovato morto in strada a Spinaceto

E' stato trovato morto sul marciapiede dopo essere precipitato dal balcone del terzo piano di casa sua. La scoperta choc da parte di alcuni passanti nella zona di Spinaceto. Ad essere trovato privo di vita un uomo di 50 anni.

I fatti hanno preso corpo poco dopo le 11:00 di giovedì 27 giugno in viale dei Caduti per la Liberazione. Segnalata la presenza del cadavere in strada sul posto sono intervenuti gli agenti del vicino commissariato ed il personale del 118, che non ha potuto far altro che constatare il decesso dell'uomo.

Accertato il decesso del 50enne, che viveva da solo nell'appartamento del terzo piano dal quale è precipitato, l'ipotesi investigativa sulla quale lavora la polizia è quella del gesto volontario.