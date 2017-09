TOEFL: cosa è e come prepararsi a Roma

Il TOEFL, ovvero il Test Of English as a Foreign Language, è un particolare test che valuta, in modo oggettivo, la padronanza della lingua inglese. Questa è la certificazione che viene, solitamente, richiesta per accedere alle più importanti università di lingua inglese, presenti in Inghilterra, Stati Uniti, Canada e Australi, oppure per accedere a particolari master e borse di studio o, ancora, per lavorare in un’agenzia presente nei Paesi sovra elencati.

La particolarità del TOEFL risiede nel fatto che non esiste un’unica formulazione d’esame per tutti. Le domande, infatti, cambiano nel corso della seduta, a seconda delle risposte date dal candidato. In questo modo, il risultato non viene calcolato solo in base al numero di risposte giuste o sbagliate, ma anche in relazione al livello di difficoltà dei quesiti.

Tipologie di TOEFL

Il TOEFL può essere somministrato in base a tre tipologie differenti. La PBT , cioè Paper based test, è la forma cartacea : le domande vengono consegnate ai candidati in forma, appunto, cartacea. Questa modalità, però, è oggi poco utilizzata.

differenti. La , cioè Paper based test, è la : le domande vengono consegnate ai candidati in forma, appunto, cartacea. Questa modalità, però, è oggi poco utilizzata. La tipologia CBT (Computer based test) viene svolta di fronte al computer . I candidati, in questo caso, ricevono il materiale su CD-ROM.

(Computer based test) viene svolta di fronte al . I candidati, in questo caso, ricevono il materiale su CD-ROM. Infine, IBT, ossia Internet based test, è la modalità di erogazione che differenzia questo esame dalle altre certificazioni. In tal senso, il test viene erogato, semplicemente, tramite Internet, anche se i candidati vengono ospitati presso le sedi legalmente riconosciute.

L’esame nel dettaglio

L’esame per ottenere la certificazione TOEFL dura circa 4 ore e non prevede la bocciatura. Tuttavia università, enti e aziende, spesso, richiedono un punteggio minimo. Il test è articolato in 4 sezioni, ognuna delle quali prevede un punteggio da 0 a 30, fino ad un totale massimo di 120 punti.

Reading: Questa sezione prevede la lettura di 4-6 testi di circa 700 parole ciascuno. Successivamente, vengono presentate delle domande a risposta multipla , attinenti a quanto letto, alle quali bisogna rispondere.

Questa sezione prevede la di circa 700 parole ciascuno. Successivamente, vengono presentate delle , attinenti a quanto letto, alle quali bisogna rispondere. Listening: La fase di ascolto dura tra i 40 e i 60 minuti . Consiste in una serie di domande alle quali è necessario rispondere, dopo aver ascoltato circa 6 passaggi , riguardanti stralci di conversazioni, lezioni universitarie o dibattiti.

La fase di ascolto dura . Consiste in una serie di alle quali è necessario rispondere, dopo aver , riguardanti stralci di conversazioni, lezioni universitarie o dibattiti. Writing: In questa fase del test TOEFL, che misura la capacità del candidato di scrivere dei testi su un determinato argomento accademico, bisogna completare 2 prove . Nella prima, bisognerà produrre un testo di circa 300-350 parole , come risposta ad un testo o una registrazione relativa ad un argomento o un punto di vista. La seconda prova, invece, prevede la scrittura di un breve elaborato ( 250 parole ), riguardante le opinioni del candidato su un topic presentato in un brano (ascoltato) e in un testo (scritto).

In questa fase del test TOEFL, che misura la capacità del candidato di su un determinato argomento accademico, bisogna completare . Nella prima, bisognerà produrre un , come risposta ad un testo o una registrazione relativa ad un argomento o un punto di vista. La seconda prova, invece, prevede la scrittura di un ( ), riguardante le opinioni del candidato su un topic presentato in un brano (ascoltato) e in un testo (scritto). Speaking: Consiste in una prova della dura di 20 minuti, suddivisa in 6 sezioni, necessarie ad attestare la capacità del soggetto nel parlare spontaneamente ed esporre le proprie idee in modo chiaro e coerente.

Prepararsi per superare l’esame TOEFL a Roma

L'esame per ottenere la certificazione TOEFL è, come abbiamo visto, molto complesso e assai arduo ottenere il punteggio minimo necessario ai propri fini senza un'adeguata preparazione.

