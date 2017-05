Torrino Mezzocammino, nella scuola spunta un serpente: "Non è pericoloso, è un biacco"

Nel Municipio IX la convivenza dell’uomo con specie animali problematiche, offre continui spunti di riflessione. Non è un caso quindi se, a fine aprile, l’Ente di prossimità ha chiamato una biologa per informare i cittadini sui rischi connessi a questa inusuale convivenza.

LE SCUOLE E LO ZOO - L’ultima novità riguarda la presenza di un serpente nel giardino scolastico della Bonelli del Torrino Mezzocammino. “Non vorremmo che per mancanza di manutenzione dopo i topi di febbraio, i calabroni di marzo, i gabbiani in aprile, le zecche, le zanzare ed i serpenti a maggio – elenca il capogruppo di Forza Italia Piero Cucunato – a settembre, per la loro riapertura, le scuole si siano trasformate in un piccolo zoo”. “Trovare un lungo serpente, nel giardino della scuola di Largo Albacini, ha destato stupore ma soprattutto paura tra le mamme – conferma un genitore della Bonelli – però devo ammettere che l’erba in questo caso era stata curata. Cosa della quale non sempre siamo stati beneficiati”.

UN SERPENTE INNOCUO - Sulla vicenda è intervenuto l’assessore all’Ambiente Marco Antonini, già presidente del WWF Lazio. “Ho visto le foto, si tratta di un biacco – spiega Antonini – quindi vorrei tranquillizzare le famiglie, perché è un animale innocuo, che ha una dentatura esigua, come quella di una trota. Anzi, la sua presenza è un bene, perché si nutre di vipere e roditori. Tra l’altro, è anche fauna protetta. Direi che rappresenta un valore ambientale aggiunto, che non è in alcun modo correlabile a situazioni di degrado. Ad ogni modo, poiché si tratta di fauna protetta – conclude Antonini – non deve intervenire il Servizio Giardini, poichè in questo caso la competenza è direttamete del Corpo Forestale dello Stato”.