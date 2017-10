Alice trova lavoro: è la prima ragazza con sindrome di Down assunta in banca

Dal Torrino, dov'è nata e cresciuta, alla stazione Tiburtina. Da casa alla sede della Bnl Gruppo BNP Paribas di Roma. Un lungo viaggio, di cui è sicuramente fondamentale comprenderne il percorso. Perchè il tragitto che Alice deve percorrere ogni giorno, finora è unico. Ed è frutto di un lavoro in cui lei per prima ha creduto. Ma che è stato possibile coronare anche grazie alla sua famiglia ed all'Associazione Italiana Persone Down. Già perché Alice è una ragazza di 23 anni con la sindrome di Down.

I primi passi

Il suo percorso lavorativo è avvenuto attrevaro il SIL di AIPD Roma. Un percorso di formazione (Servizio Inserimento Lavorativo) che le ha consentito di svolgere, nel 2015, una prima breve esperienza da tirocinante presso Burger King. Nella catena di ristorazione veloce lavora anche Gabriele, il suo fidanzato. Hanno entrambe 23 anni e tutti e due sono persone con la sindrome di Down.

La prima volta in Italia

Il passo successivo, per Alice, è stato quello di avviare un percorso di formazione retribuito nella direzione generale della banca francese. Un inserimento di cui è orgogliosa tutta l'AIPD, poichè è la prima volta in Italia che una persona con sindrome di Down, riesce ad entrare in un contesto lavorativo che richiede mansioni base molto complesse. Ad accomapagnarla in questo percorso, che la vede impegnata nella direzione IT cinque giorni alla settimana dalle 9,00 alle 13,00 c'è ovviamente la sua famiglia, ma anche un tutor dell'Associazione Italiana Persone Down ed un tutor interno a BNL.

Una pagina importante

“Questo inserimento lavorativo – afferma il presidente di Aipd Roma Catello Vitiello – ci riempie di grande soddisfazione. Attualmente usufruiscono del S.I.L. circa 120 persone di cui 67 lavoratori assunti con regolare contratto e i restanti in cerca di lavoro. Di strada ce n’è ancora tanta da fare ma, oggi, anche grazie a BNL Gruppo BNP Paribas, possiamo dire di aver scritto una pagina importante nel percorso di autonomia delle persone con sindrome di Down".