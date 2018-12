Incendio nel residence di via Colombo 1500: 33 nuclei familiari in cerca di nuovo alloggio

L'incendio che è divampato nella notte, nell'ex hotel Costanza, ha privato 90 persone del loro alloggio. Le fiamme, sviluppatesi nei locali interrati dove hanno preso fuoco mobili e divani, hanno distrutto una parte del residence comunale di via Cristoforo Colombo 1500.

La testimonianza del Municipio IX

Sul posto, oltre ai Carabinieri delle stazioni di Vitinia e di Ostia, si è recato anche il presidente del Municipio IX. "Noi siamo arrivati intorno alle 23 – racconta il minisindaco Dario D'innocenti – e siamo rimasti fino alle 2.30. Abbiamo verificato che le circa 90 persone presenti hanno trovato ospitalità nell'ala rimasta integra del residence". "Ora però – ha chiarito il presidente del Municipio IX, tornato sul posto nella mattinata di giovedì 27 dicembre – con il dipartimento Patrimonio, presente insieme alla Protezione civile ed alla Polizia locale, si sta valutanto come ricollocare queste persone".

Gli ospiti dell'albergo

L'incendio, interessando i locali interrati di un una parte dell'ex albergo Costanza, lo ha reso di fatto parzialmente inagibile. Come testimoniato dal Gruppo Eur della Polizia Locale, "oltre la metà delle circa novanta persone presenti hanno trovato sistemazioni alternative. Tra i presenti – spiegano fonti della Polizia Locale – ci sono anche 20 minori e due persone con disabilità. La sala operativa sociale sta comunque provvedendo per la collocazione di tutti".

Una zona decentrata

La struttura, un ex albergo trasformato in residence, si trova su via Cristoforo Colombo, all'altezza del Torrino. La zona, un po' defilata rispetto all'abitato, è stata in passato criticata perchè difficilmente raggiungibile con i mezzi pubblici. Problema poi risolto, grazie all'intercessione del Municipio IX, con il prolungamento della linea 709.