Stadio della Roma i grillini si consegnano al silenzio. Parla solo Diario: "Pronto a votarlo"

Sono trascorsi due giorni dal nulla osta che, sul progetto dello Stadio, hanno rilasciato dai tecnici capitolini. La due diligence richiesta dalla Sindaca, incassato il parere positivo degli uffici comunali, rappresenta un passaggio importante per quanti, in Campidoglio, nutrivano dei dubbi sulla bontà del progetto.

Il silenzio dei grillini

L’assenza di criticità riscontrate nell’iter amministrativo e urbanistico, però, non deve far ritenere che la partita sia conclusa. La maggior parte dei grillini che hanno partecipato all’incontro, il giorno successivo, si sono trincerati in un enigmatico silenzio. Per consentire alla sindaca di porre la prima pietra entro il termine del mandato, bisogna però accelerare i tempi. Rompere gli indugi e rinserrare i ranghi, in vista dell’inevitabile votazione della variante urbanistica in Aula Giulio Cesare. Senza quel provvedimento Tor di Valle resta un’area destinata a verde e impianti sportivi. E quindi niente “stadio fatto bene”.

Il ruolino di marcia

A spezzare una lancia a favore del progetto ha provveduto il presidente della commissione Sport Angelo Diario. “A questo punto mi aspetto che l'iter proceda - ha dichiarato il consigliere che, intervistato nel programma Gli Inascoltabili in onda su NSL Radio e TV, ha ricordato quale sarà l’iter politico che il progetto dovrà seguire. “Il prossimo passo è il voto in Giunta, che immagino avverrà entro la fine della pausa estiva, a inizio settembre ci saranno i voti delle commissioni e poi vediamo quando sarà calendarizzata l'Aula. Se tutto va bene, tecnicamente potremmo avere il voto definitivo dell'Assemblea entro settembre”.

L'endorsment di Diario

A proposito della votazione in Aula il consigliere, fedelissimo dell’assessore allo Sport Daniele Frongia, ha tenuto a fare il proprio endorsment. “Sono pronto a votare favorevolmente anche domani ha dichiarato Diario - non ho più dubbi e mi aspetto un voto simile da parte della maggioranza dei miei colleghi in Aula".

Le perplessità della sinistra

Di tutt’altro avviso invece sono alcuni rappresentanti dell’opposizione. L’ex grillina Cristina Grancio (Gruppo Misto) si è dichiarata curiosa di leggere la nuova due diligence “per capire come per magia sono stati risolti i problemi della mobilità e del vincolo idrogeologico, solo per fare alcuni esempi, che affliggono questo progetto”. Per Stefano Fassina lo stadio a Tor di Valle, “un gigantesco regalo agli interessi di alcuni privati” rappresenta “l'ultimo disperato tentativo della sindaca di trovare qualcosa a cui aggrapparsi per motivare la sua ricandidatura”.

La posizione di Lega e PD

Meno tranchant il giudizio di Lega e PD. "Io tifo perchè ci sia uno stadio nuovo” ha dichiarato Matteo Salvini, intervistato nel programma gli Inascoltabili, che ha però anche precisato che non spetterà a lui decidere dove farlo. I democratici, con il capogruppo Giulio Pelonzi, hanno invece deciso di assumere un profilo più attendista. “Valuteremo tutti gli atti e se ci sarà stato un miglioramento, soprattutto riguardo all'equilibrio economico-finanziario e alla viabilità, valuteremo la nostra posizione". Suona come un’apertura. Ma chiaramente i due mesi che separano questa dichiarazione dall’approdo in Aula Giulio Cesare della variante, potrebbero comportare anche dei ripensamenti.