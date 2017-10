Sesso tra i cannetti del Torrino nord: la prostituzione si allarga al resto del IX municipio

La prostituzione dilaga anche nei quartieri che confinano con il Pentagono. Fuori dall'Eur però, le lucciole sembrano preferire la discrezione. Al Torrino Nord ad esempio, hanno deciso di nascondersi tra le canne cresciute in viale Città d'Europa.

La richiesta d'intervento

A poca distanza da una scuola materna, una distesa di fazzoletti e preservativi usati fornisce una prova evidente. L'area viene utilizzata come fosse un'alcova. Il rifugio perfetto, lontano dagli occhi indiscreti, per l'esercizio del meretricio. "Le canne formano una sorta di capanna – testimonia Pietro Ragucci, presidente del Comitato di Quartiere Torrino Nord – occorre quindi che il Municipio intervenga, chiamando un giardiniere".

Un fenomeno nascosto

L'area si trova a poca distanza dall'abitato, oltre che dalla scuola d'infanzia Giardino d'Europa. A pochi passi è inoltre situato il parco nel quale, recentemente, sono stati messi in funzione dei lampioni. L'illuminazione pubblica non arriva invece nel nuovo rifugio delle lucciole. Ben lontano dallo scintillio di viale America, dove gli streptease avvengono anche in pieno giorno, la prostituzione al Torrino Nord non si vede. E' un fenomeno più nascosto. Ma comunque presente.