Via degli Astri è degradata: la parrocchia invita le famiglie a ripulirla e lancia il “Sunday for Future”

Prendersi cura del territorio, lavorando alla creazione di una comunità responsabile. Al Torrino Nord, quartiere della periferia meridionale di Roma, sta per partire il progetto “Sunday for Future”.

Sunday for Future

A Roma sud, l'attivismo generatorsi attorno alla figura di Greta Thunberg, viene declinato in una chiave decisamente più locale. La prima iniziativa preve infatti la pulizia di via degli Astri, l'arteria principale del quartiere. “Come altre strade del Torrino Nord – ha spiegato Piero Ragucci – è caratterizzata da problemi del manto stradale. Con l'aggravante che lì, sui marciapiedi, ci sono erbacce e rami delle palme che andrebbero rimossi”. Per farlo, la comunità parrocchiale ha deciso di prendere l'iniziava.

La mission: educare i giovani

Il Sunday for Future, fa sapere l'Oratorio di San Giovanni Battista de La Salle, nasce dal “desiderio di educare le giovani generazioni” e dalla “necessità di un impegno diretto della comunità nella riqualificazione del territorio”. Per questo, con il proposito di fare quadrato, sono state coinvolte realtà territoriali a cominciare dal Municipio IX, che patrocina l'iniziativa, Retake Roma, l'Istituto Santa Chiara, il Comitato di Quartiere ed il Centro Oratori Romani.

Coltivare il senso civico

"Sunday for Future’ mira a ottenere un rinnovato senso civico e una maggiore attenzione al decoro urbano, coinvolgendo non solo i ragazzi, ma anche le loro famiglie, cosi come gli stessi abitanti del quartiere recuperando insieme spazi che possano divenire maggiormente vivibili per l’intera comunità" fanno sapere gli organizzatori dell'appuntamento.

Cosa prevede l'iniziativa

L’evento, che mira a creare una rete tra i soggetti coinvolti, prevede una serie di azioni di sensibilizzazione nelle classi della scuola media dell’Istituto Santa Chiara. Sono previste animazioni, incontri dei gruppi giovanili della parrocchia, una conferenza rivolta per Sabato 16 novembre ed il ‘Sunday for Future’, l’evento che dà nome al progetto, per Domenica 17 novembre. In quell'ocacsione i partecipanti metteranno in campo azioni concrete per la riqualificazione della zona. La manifestazione, che si prevede molto partecipata, si concluderà presso la parrocchia di via degli Astri.