Buche, al Torrino c'è una strada chiusa da quasi un anno: "Entro 15 giorni le indagini"

Al Torrino c'è una strada che dallo scorso aprile è stata chiusa al transito. Le trasenne impediscono infatti a pedoni ed automobilisti di percorrere interamente via Bonn. A distanza di quasi un anno, ancora non si conosce la causa di questo disagio.

L'interrogazione comunale

"Come da protocollo è stato richiesto all'amministrazione comunale un'indagine specifica per verificare le reali condizioni della strada che collega viale Città d'Europa al Torrino alto – fa sapere il capogruppo comunale di Forza Italia Davide Bordoni – dopo dieci mesi la strada è ancora chiusa, e i fondi che servirebbero al ripristino della viabilità non sono stati ancora stanziati né dal Comune né tantomeno dal Municipio". Per questo il consigliere ha presentato un'interrogazione in Campidolgio "per sapere quali iniziative sono state attivate dagli uffici e cosa intendano fare".

La prima segnalazione in Municipio

L'iniziativa del consigliere Bordoni non è la prima che Forza Italia ha messo in agenda. Già a novembre il coordinatore municipale Pietrangelo Massaro aveva protocollato un'interrogazione alla Giunta D'Innocenti. "Ad onor del vero l'assessora ai Lavori pubblici rispose subito ma da allora la situazione è rimasta invariata e la strada continua ad essere chiusa".

La previsione disattesa

"Per scongiurare il rischio di crollo e l’eventuale successivo lavoro di consolidamento – aveva spiegato l'assessora municipale Cristina Maiolati, rispondendo alla richiesta di Forza Italia – è in via di completamento la procedura di appalto da parte del Dipartimento SIMU per l’indagine e verifica del sottosuolo che sarà completato nell’arco di un mese e i cui risultati daranno l’indicazione dei successivi lavori da svolgere. A seconda di quello che si evincerà dall'ispezione, si procederà poi compatibilmente con i fondi a disposizione di questa amministrazione, con l'eventuale riempitura della cavità o con il rifacimento del manto stradale".

I motivi del ritardo

La questione si è protratta ben oltre il mese preventivato dall'assessora municipale ed è stata oggetto anche di una commissione Lavori Pubblici che si è svolta all'inizio della settimana in Campidoglio. " In quell'occasione – ha spiegato Maiolati – il responsabile delle indagini del SIMU, ha annunciato che entro 15 giorni ci sarebbe stata l'indagine per capire la causa di quel dissesto stradale. Se finora non si è fatto è perchè c'è stato un ritardo nell' assegnazione definitiva dei lavori alla ditta che era stata individuata per eseguirli . E' questo – ha concluso Maiolati – il motivo che ha determinato lo slittamento".