A Euroma2 apre il nuovo store Unieuro

Unieuro amplia la propria rete di vendita: durante il mese di settembre, il maggiore distributore omnicanale di elettronica di consumo ed elettrodomestici in Italia apre un nuovo e tecnologico store a Roma.

Mercoledì 20 settembre, Unieuro apre a Roma EUR, in uno dei quartieri più importanti della capitale, presso il centro commerciale Euroma2 in viale dell’Oceano Pacifico 83. Il punto vendita dispone di una superficie di vendita complessiva di 2700 metri quadrati e rafforza la presenza di Unieuro in città. I clienti romani potranno vivere una shopping experience veramente all’avanguardia, grazie alle nuove tecnologie digitali e alla possibilità di accedere a contenuti multimediali per ricevere all’istante tutte le informazioni necessarie ed effettuare comparazioni tra i prodotti.

“Tutte le operazioni previste nel mese di settembre perseguono la strategia di presidio del territorio che ha permesso a Unieuro di diventare leader di mercato per crescita diretta e acquisizioni” afferma Luigi Fusco, Chief Operations Officer di Unieuro. “Capillarità ma anche volontà di rafforzare la nostra presenza nei grandi centri” conclude Fusco.

“Il nuovo store dell’EUR sarà il diciottesimo Unieuro dell’area urbana di Roma, e ribadisce il ruolo della città come vera e propria capitale della tecnologia”.