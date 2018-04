Attendere un istante: stiamo caricando il video...

Abbiamo fatto una passeggiata in parte del circuito in cui, domenica 14 aprile, le monoposto elettriche sfrecceranno a 250 chilometri orari per la tappa italiana della Formula E.

Le strade chiude al traffico veicolare, gli operai al lavoro. E piano piano prende forma il circuito automobilistico nel cuore dell’Eur. Ecco le immagini.