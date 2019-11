Strage di pneumatici sulla via Ostiense: danni a otto auto a causa delle buche

Strage di pneumatici sulla via Ostiense. A farne le spese otto automobilisti (in aumento nel momento in cui riportiamo i fatti) costretti a fermarsi con le ruote bucate. La fila di auto danneggiate all'altezza del cavalcavia del Grande Raccordo Anulare, nella zona di Tor di Valle, poco prima dello svincolo per Vitinia, in direzione del litorale di Ostia.

A raccontare l'accaduto una donna di 46 anni, che stava andando a lavorare in una scuola nella zona di Malafede. "Sono arrabbiatissima - racconta a RomaToday mentre attende i soccorritori per poter togliere l'auto ferma a bordo strada -. Oramai siamo abituati per le strade della città a fare la corsa ad ostacoli ma oggi la situazione era più critica del solito".

Sono infatti (al momento) sei le auto danneggiate dalle buche e dal manto stradale dissestato presente in quel tratto di via Ostiense: "Ho sentito un rumore tonfo e poi lo sterzo dell'auto tirare verso destra". Impossibilitata a proseguire la sua marcia a bordo della vettura la 46enne è stata quindi costretta a fermarsi, "poi ho visto la ruota bucata ed il cerchione danneggiato".

Oltre che sull'auto della donna, "le buche hanno fatto strage di altre cinque macchine, otto in tutto, fra cui una vettura che ha squarciato tutte e due gli pneumatici del lato destro". Allertati i soccorritori gli automobilisti in panne hanno segnalato il guasto con i triangoli e indossando i gillet catarifrangenti "nella speranza di evitare che altri automobilisti possano ritrovarsi fermi con le ruote bucate". "Per fortuna non è successo a nessun motociclista o scooterista, altrimenti staremo qui a parlare di un possibile incidente mortale".

Scena simile si presentò anche lo scorso 11 novembre nella zona di Monteverde. In quel caso furono 13 le auto che squarciarono le gomme delle loro auto dopo aver preso una grossa buca nascosta dall'acqua formatasi, in via Leone XIII, in seguito alla giornata di pioggia.