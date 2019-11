Cristoforo Colombo, carreggiate ristrette e limiti a 30 km/h: un mese di disagi per potare i pini

Divieto di fermata e di sosta, restringimento della carreggiata e riduzione della velocità a 30 km/h. Sulla Cristoforo Colombo, dal 20 novembre e fino al 20 dicembre, sono state disposte delle modifiche alla viabilità.

Carreggiate complanari e centrali

L'intervento, autorizzato dal IX Gruppo di Polizia Locale, interessa le complanari tra il km 11.300 e via di Mezzocammino e le corsie centrali sempre tra il km 11.300 e via di Malafede. Sia in direzione Roma centro che in direzione Ostia sono infatti cominciati i lavori per la potature dei pini.

La sicurezza del cantiere

"Il provvedimento di traffico - si legge nella determina dirigenziale firmata dal Comandante Antonio Giuliani - è necessario per la sicurezza della circolazione veicolare e delle maestranze durante l'esecuzione dei lavori per il posizionamento del cantiere".

Gli orari in cui valgono i divieti

Per ragioni legate sia alla sicurezza degli operai che a quella di chi percorre la Colombo, le modifiche alla viabilità che sono state indicate, varranno dalle ore 10.00 efino alle ore 18.00 del 20 dicembre 2019 nelle carreggiate complanri e dalle 7.00 fino alle 16 per le carreggiate centrali. E' prevista la rimozione delle autolasciate inopportunamente in sosta o in divieto di fermata.