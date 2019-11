Carcassa di pecora nel fosso che costeggia la scuola: "E' la seconda volta in una settimana"

Due pecore morte a pochi metri da una scuola elementare. Succede nella valle del Risaro, a Vitinia, nell'estrema periferia meridionale della Capitale. Gli ovini sono stati gettati in una scarpata dove, in attesa che venga completato un collettore, le fogne scorrono a cielo aperto.

La prima segnalazione

Per la seconda volta, nel volgere di appena una settimana, i residenti si trovano a dover segnalare la presenza di queste carcasse. "La prima volta le abbiamo avvistate il 31 ottobre ed abbiamo immediatamente provveduto ad avvertire la Polizia Locale, che è subito intervenuta. Sono venuti anche i vigili del fuoco perchè non era semplice tirarla fuori dalla scarpata" ha raccontato Mario Pericolini, presidente del Comitato di Quartiere di Vitinia.

Un odore nauseante

La scena si è ripetuta. "Il 3 novembre abbiamo nuovamente notato delle carcasse. Sono due e generano un odore indescrivibile che provoca la nausea" ha spiegato lo stesso residente. Gli animali si trovano sempre nella stessa posizione, a poca distanza dalla scuola elementare dell'Istituto Comprensivo Tacito Guareschi. I lavori per il collettore promesso non sono ancora iniziati, anche se ultimamente vediamo spesso dei tecnici impegnati nei sopralluoghi. Di certo quando sarà completato, questo genere di problemi non li avremo più" ha ribadito Pericolini. Un motivo in più per realizzare un'opera che, per decenni, è rimasta ferma nei cassetti.

La necessaria rimozione

"Ho presentato un esposto tramite PEC agli uffici competenti della ASL RM2 chiedendo con urgenza la rimozione delle carcasse delle pecore – ha fatto intanto sapere il consigliere municipale Alessandro Lepidini (PD) – i residenti sono comprensibilmente preoccupati, anche per la vicinanza alle scuole. Ho anche chiesto alla ASL, qualora possibile di accertare le cause della morte di questi animali".

Un collettore molto atteso

Il completamento del collettore fognario, come sottolineato dal Comitato di Quartiere, eliminerà definitivamente la possibilità di sversamenti di rifiuti e, come denunciato in quest'occasione, anche di carcasse. Inoltre, a beneficiare dell'intervento, sarà l'intera vallata. A partire del fosso del Frasso. Il corso d'acqua confluisce proprio nella fogna a cielo aperto che, ad oggi, lambisce la scuola di Vitinia. A ben vedere quindi, l'atteso intervento infrastrutturale, porterà molti vantaggi. Ed i primi a beneficiarne saranno gli alunni che frequentano la scuola elementare del quartiere.