Torrino Mezzocammino, il quartiere saluta "Pino il tombino": aveva appena compiuto cinque mesi

Era il tombino più famoso di Roma Sud. E nelle ultime settimane, grazie alle pagine conquistate sui giornali ed agli spazi ottenuti in radio, era riuscito a scalare le classifiche. Stava per diventare il tombino più celebre della Capitale. Ma il tempo, si sa, è tiranno. E "Pino il Tombino di Mezzocammino" non ce l’ha fatta.

IL SALUTO - Le ultime dichiarazioni, sono affidate alla pagina facebook che un residente ha deciso di intitolargli: "È con un po' di mestizia che mi devo rassegnare all'ennesima separazione. Vi confermo che sono stato riparato - annuncia ‘Il Tombino’ - e sparirà anche il mio confortevole pollaio arancione. Addio amici, è stato bello finché è durato".



Dopo oltre cinque mesi il Torrino Mezzocammino dovrà fare a meno di uno degli arredi più riconoscibili. Non l’unico fortunatamente. In via Rinaldo D’ami, nello stesso quartiere, ci sono infatti “le cugine Dina e Gina”. E cosa dire invece delle buche fiorite a Vitinia o degli alberelli di Natale piantati in via Sarsina?

L'AFFETTO - Ma le preferenze dei cittadini erano indubbiamente rivolte al ben più noto Pino. Solo a lui erano infatti destinati i pacchi natalizi, lasciati a ridosso “del pollaio arancione”. E solo in sua direzione gli abitanti di Mezzocammino avevano rivolto affettuosi auguri “per un 2017 pieno di ruote e semiassi”. Il destino ha deciso diversamente. Peccato, a ferragosto avrebbe compiuto un anno.