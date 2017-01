Vitinia, tornano le siringhe in via del Risaro: "Non succedeva più da anni"

Un ritorno all’antico di cui non si sentiva il bisogno.Via del Risaro è ripiombata indietro di alcune decadi. La presenza delle siringhe, trovate dal presidente del Comitato di Quartiere di Vitinia, lo dimostra. Uno sfregio per la bellissima vallata che, alcuni residenti, stanno cercando di rilanciare.

UN PUNTO D'INCONTRO - “Stavano sotto la panchina che abbiamo sistemato, quella del Ritorno al Risaro” spiega Mario Pericolini. E’ il punto di ritrovo di Vitinia in Bici e di quanti, a piedi o in biciletta, amano da lì partire per le escursioni nel verde della riserva di Decima Malafede. “Che tristezza” hanno subito commentato gli iscritti alla pagina facebook del Comitato di Quartiere.

UNA BRUTTA SORPRESA - “Le ho trovate il 2 gennaio. E’ stata una brutta sorpresa ed un pessimo modo d’inziare l’anno. Era tantissimo tempo che non succedeva una cosa del genere,” spiega Pericolini “Io ad ogni modo ho fatto subito una segnalazione allo 060606. Purtroppo però, stamattina erano ancora lì. Per questo, nella speranza che l'Ama possa intervenire per rimuoverle, le ho almeno coperte con un cartone”.