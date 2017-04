Municipio IX, il sabato pomeriggio lo "sportello del cittadino" è itinerante

In motorino in giro per il territorio. Pietrangelo Massaro, neo coordinatore di Forza Italia nel IX Municipio, sta sperimentando una modalità innovativa di relazionarsi con i residenti. Una sorta di sportello del cittadino itinerante.

Nel Municipio IX ha attivato "rLo sportello del cittadino in piazza". In cosa consiste questa iniziativa?

E' uno sportello del cittadino "itinerante". Noi tutti siamo abituati a concepire lo sportello del cittadino come una sede, un luogo fisico, nel quale andiamo per essere ascoltati e ricevere delle risposte. Diversa è l'idea alla base dello sportello "itinerante": siamo noi ad andare sul territorio, tra la gente, per ascoltare e raccogliere le segnalazioni e le proposte dei cittadini. Segnalazioni e proposte che trasmetteremo ai nostri consiglieri municipali, affinchè facciano valere nelle commissioni competenti ed in consiglio municipale le ragioni di coloro che si sono rivolti allo sportello.

“Lo sportello del cittadino in piazza” è già partito. Che risposta avete avuto dal territorio e come fanno i residenti a sapere dove vi trovate?

Abbiamo cominciato sabato 18 marzo, con il cosiddetto “Pentagono” e più precisamente con Viale Europa. E poi progressivamente abbiamo esteso l’iniziativa, come era nostra intenzione sin dall’inizio, a molti altri quartieri, soprattutto delle periferie. Come il Laurentino, ma anche Spinaceto ed in particolare il mercato bisettimanale di via Mezzocammino. Ma sono andato anche a Mostacciano, in piazza Beata Vergine del Carmelo. L'appuntamento è solitamente previsto il sabato dalle 16 alle 19. In alcuni quartieri invece attiveremo lo sportello di domenica mattina, dalle 9 alle 13. Per sapere dove trovarci, suggerisco di consultare la pagina facebook "Coordinamento Forza Italia Municipio IX"

Quali sono i problemi che i cittadini vi stanno segnalando?

In generale le segnalazioni riguardano problemi di degrado e sporcizia. Spesso inoltre ci indicano strade e marciapiedi dissestati e parchi non manutenuti. Ci riferiscono che ci sono anche diverse aree giochi per bambini con gli arredi distrutti o carenti sul piano della sicurezza. Noi cerchiamo di raccogliere le questioni che ci vengono sottoposte, portandole poi in Municipio. In tal modo i cittadini diventano protagonisti del processo di miglioramento del quartiere in cui vivono.