Torrino Mezzocammino, nelle aree verdi proliferano le zecche: “Mai come quest’anno”

A fine aprile il Municipio IX ha organizzato un incontro pubblico sulle specie problematiche. Un appuntamento informativo sulla difficile convivenza con cinghiali, roditori, zanzare tigre e zecche. Di quest’ultimo parassita infatti, si lamenta la massiccia presenza nella aree verdi di Spinaceto, Tor de’ Cenci ma soprattutto Torrino Mezzocammino.

I PARCHI COLPITI - “Le zecche quest’anno sono arrivate in anticipo – spiega Gino Cultrera del CdQ Torrino Mezzocammino – ci sono vari fattori che hanno contribuito alla loro diffusione che, nel nostro quartiere, sembra limitarsi a tre parchi. Si tratta dell’area cani che collega piazza Crepax con via Mayer, che è dedicata a Tex. Il parco Corto Maltese ed infine nella grande area verde che attraversa il quartiere ed è adiacente a viale Bonelli. In questo caso le zecche non si sono attaccate soltanto i cani, ma secondo diverse testimonianze, anche colpito anche i loro padroni”.

SOTTO CONTROLLO - La questione è stata segnalata dal Municipio. “Ho già informato l’istituto superiore della sanità e l’istituto zooprofillassi, chiedendo loro di vedere se effettivamente si sta verificando un’infestazione superiore alla norma – spiega l’assessore municipale all’Ambiente Marco Antonini – inoltre, poiché in natura ne esistono una trentina di razze, è necessario comprendere quali tipo di zecche siano quelle presenti in queste aree verdi. Anche per capire se sono portatrici di malattie particolari”. Un aspetto tutt'altro che secondario. Per contrastare la diffusione di questi parassiti, è quindi il caso di mettere in campo un'azione sinergiche. “Le aree interessate al Torrino Mezzocammino – precisa l’assessore – non sono gestite dal Municipio, bensì dal Consorzio. Ci siamo comunque già confrontati ed abbiamo concordato le iniziative da mettere in campo”.

I PRIMI INTERVENTI - Nelle aree verdi, gli operatori incaricati dal Consorzio sono già in azione. “Il Municipio ha chiesto lo sfalcio dell’area verde centrale, nella zona adiacente la scuola bonelli di Largo Albacini – fa sapere Gino Cultrera, che per il CdQ sta seguendo la vicenda – ed il Consorzio ha dato la propria disponibilità ad estendere l’attività a tutto il giardino entro un paio di settimane. Già oggi comunque c’erano degli operatori in azione sul parco dedicato a Tex. E’ pieno di ginestre che, ci hanno spiegato, attirano le zecche”. La presenza del parassita è avvertita anche in altri quartieri. Ma in quello dedicato ai fumetti, al netto delle informazioni ottenute dall'assessore e dal Comitato, la situazione appare sotto controllo.