Torrino Mezzocammino, iniziano i lavori per la banda larga: occhio alla segnaletica

Arriva la banda larga al Torrino Mezzocammino. Come annunciato nei giorni scorsi dagli stessi residenti e dal Comitato di Quartiere, le istanze dei cittadini sono state ascoltate. E già a partire da lunedì 20 marzo se ne avrà la prova.

L'ATTESA E' FINITA - Iniziano i lavori per la posa della rete che permetterà di portare la fibra di ultima generazione direttamente a casa di ogni utente grazie alla tecnologia ‘fiber to the Home’ – fa sapere AlternatYva, l’azienda che ha deciso d’investire in questo servizio – Da tempo i residenti di Torrino Mezzocammino hanno segnalato il bisogno di avere una connessione Internet residenziale al passo con i tempi – riconosce la stessa azienda –. Numerose zone di Roma sono state cablate con la fibra ottica ed è impensabile che un quartiere così giovane per costruzione e per composizione demografica non abbia ancora un collegamento con la banda ultralarga”.

ATTENZIONE AI PARCHEGGI - Per consentire la posa della rete ad AlternatYva, da lunedì 20 a giovedì 23 marzo è stata disposta una particolare disciplina di traffico. In alcune strade del quartiere è stata istituito un divieto di fermata h24 con rimozione; la carreggiata sarà inoltre interessata da un restringimento e conseguentemente è stato deciso di abbassare il limite di velocità a 30 km/h.

Le strade interessate da questa nuova disciplina di traffico sono: Via Giovanni Sinchetto (fronte Via D. Guzzon) - Via Alberto Giolitti (alt. Via G. Sinchetto) - Via Gino D'Antonio (alt. Via A. Giolitti) - Via Guido Zamperoni (alt. Largo G. Buzzelli) - Via Stefano Tamburini (alt. civ. 7) - Largo Guido Buzzelli (fronte Via Raviola) - Via Rinaldo D'Ami (alt. Via A. Galeppini)