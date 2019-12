Roma Lido, next stop Torrino Mezzocammino: 50.000 abitanti sognano la nuova stazione

La stazione ferroviaria del Torrino Mezzocammino torna ad essere un tema d’attualità. Il Consiglio regionale ha deciso di riaccendere i riflettori sull’infrastruttura di cui, negli ultimi anni, si era smesso di parlare.

Riflettori accesi

“L’opera - ha ricordato Marco Cacciotti, già presidente del consiglio dell’attuale Municipio IX - è inserita nel PRG di Roma Capitale ed investe le competenze sia del Comune che la Regione”. Da quest’ultima sono stati riaperti i termini della discussione. Alla Pisana, nel documento di economia e finanza che precede la legge di stabilità ed il bilancio regionale, è stato approvato un emendamento presentato da Fabrizio Ghera, capogruppo di Fratelli d’Italia.

Lo studio di fattibilità

“E’ stato dato mandato – ha spiegato Cacciotti – nell'ambito degli interventi infrastrutturali di competenza della Regione, di procedere con lo studio di fattibilità finanziario e tecnico per la realizzazione della stazione Torrino-Mezzocammino prevista dal Piano Regolatore di Roma Capitale. Si tratta di un’infrastruttura strategica non solo per il quartiere, ma per la mobilità di un intero quadrante”.

Gli utenti della futura stazione

L’opera è infatti seguita con attenzione da quartieri come Mostacciano, Spinaceto, Tor de’ Cenci e Casal Brunori. Un bacino popoloso, complessivamente abitato da oltre 50mila abitanti, che non dispone di alcun collegamento su ferro. Per gli ultimi tre quartieri la stazioni più vicina è infatti quella di Vitinia, ma la penuria di parcheggi e l’inadeguatezza delle strade che consentono di raggiungerla, la rendono poco appetibile.

Le aspettative del territorio

“Siamo contenti che, da parte della Regione Lazio, sia stata accolta la proposta avanzata già nel 2013 – ha osservato Filippo Cioffi, il presidente del Comitato di Quartiere di Casal Brunori – è un primo importante passo che dovrà essere seguito dalla trasformazione della Roma Lido in una metropolitana”. Il percorso da compiere è ancora lungo. Per ora, di concreto, c’è il ritorno d’attenzione sulla stazione del Torrino Mezzocammino. Un progetto che, da anni, sembrava essersi perso nel porto delle nebbie.