Torrino Mezzocammino, chiusa via Rinaldo D'Ami: è a rischio voragine

Il manto stradale di via Rinaldo D'Ami sta collassando. Ed ora è a rischio voragine. Per questo sono comparse le transenne. Per garantire ai tecnici di effettuare tutti i controlli necessari per escludere questa possibilità.

La segnalazione ed i disagi

La chiusura al traffico è stata segnalata il 28 settembre da un residente del Torrino Mezzocammino sulla pagina facebook del Comitato di Quartiere. "Per quanti mesi dovremmo restare in questa condizione?" si era chiesto il cittadino. "Un mesetto fa avevano fatto la loro comparsa le transenne, da oggi però la strada è stata completamente chiusa. Si tratta di una via utilizzata da molti residenti che abitano nel palazzo dietro l'albergo in costruzione – spiega un cittadino – l'unica alternativa praticabile, è quella di percorrerere via Raviola. Però così facendo tutto il traffico devia lì, e la strada, anche a causa della auto parcheggiate male, diventa un imbuto".

Il sopralluogo ed il rischio potenziale

La decisione di transennare la strada è stata spiegata dall'assessore alla Mobilità Alessandro Drago. " Via Rinaldo D'Ami è stata chiusa al traffico dal Municipio IX Eur in accordo con il IX Gruppo della Polizia Municipale per l'alto livello di rischio rappresentato da un avvallamento centrale che interessa in parte anche i marciapiedi". l potenziale pericolo riguarda dunque anche per i pedoni. "E' stato fatto un sopralluogo la scorsa settimana dalla Direzione tecnica del Municipio IX che ha potuto constatare il profondo avvallamento del manto stradale che potrebbe creare una voragine" spiega l'assessora Drago.

La rete fognaria e gli accertamenti necessari

" Il livello sotterraneo della strada è attraversato da condotte idriche e rete fognaria. E' stato quindi chiesto un immediato accertamento ad Acea Ato 2 da parte della Direzione tecnica del Municipio IX EUR". E' evidente che l'accertamento è necessario "per constatare la causa dell'avvallamento, in modo da consentire all'amministrazione di intervenire". Per ora resta "un potenziale rischio per i residenti". In attesa di capire quale sia l'origine di questo cedimento stradale, restano quindi le transenne.