Torrino Mezzocammino, pomeriggio di paura: automobilisti presi a sassate da un passante

Un gesto inspiegabile. Un lancio di pietre indiscriminato verso gli automobilisti in transito su via Armando Brasini. E’ successo giovedì 28 maggio, a Roma Sud. Le immagini, girate da un’attivista di Fratelli d’Italia, Moira Masi, sono chiare.

L'episidio

Un uomo, senza apparenti ragioni, ha iniziato a scagliare degli oggetti contundenti contro le auto in transito. Il lancio, come si può osservare nel video, è stato effettuato a distanza ravvicinata ed ha raggiunto cofani e sportelli delle auto che, da Casal Brunori, erano dirette nel vicino quartiere del Torrino Mezzocammino. L'episodio si è verificato all'altezza del sottopasso di via Manlio Cavalli, a pochi metri dal Parco Ort9 Sergio Albani. Ha dunque rischiato di coinvolgere anche i tanti residenti che lì coltivano il proprio orto urbano.

La testimonianza

"Di ritorno dall'Eur Roma mentre con tutti gli operai tornavano a casa cosa ci aspetta? Sassate alle nostre vetture e ai cittadini" ha commentato l’autrice del video, girato intorno alle ore 16 del 28 maggio. “In pericolo la vita dopo una giornata di lavoro, ora chi pagherà i danni?” si è chiesta l’attivista di Fratelli d’Italia.

La richiesta di maggiori controlli

L’episodio ha fatto velocemente il giro del web. “Sono state molte le auto danneggiate da un uomo in evidente stato di alterazione. Ma a parte lo spavento fortunatamente non si è verificato nessun incidente", ha commentato Federico Rocca, il responsabile regionale del Dipartimento Sicurezza di Fratelli d’Italia - chiediamo alle forze dell'ordine ad intensificare i controlli sul territorio al fine di prevenire ulteriori episodi criminosi che mettono a rischio l'incolumità dei cittadini”.