Vitinia, spunta un finto autovelox: serve a misurare le felicità

In via Sarsina, la strada principale che attraversa Vitinia, ha fatto la sua comparsa un singolare autovelox. Si trova a ridosso di un albero, il cui tronco è stato recentemente pitturato di verde. A ben vedere però, questo sistema di controllo presenta alcune anomalie. La colonnina dell’autovelox è stata fissata all’albero con del nastro adesivo. Un rimedio decisametne singolare. A smascherare il bluff, contribuisce in maniera inequivocabile l’informazione riportata nel cartello: “Attenzione controllo elettronico della felicità”.

UNA STRADA TRANSITATA - L’ultima trovata d'insospettabili residenti, nasce da un’esigenza reale. “Come Comitato di Quartiere abbiamo richiesto delle misure per garantire una maggiore sicurezza nelle nostre strade. Via Sarsina è sui due lati puntellata di esercizi commerciali e dunque risulta essere molto frequentata anche da chi si sposta a piedi – ricorda Mario Pericolini, Presidente del CdQ di Vitinia – quindi basterebbero misure semplici, come dei cartelli per limitare la velocità e qualche striscia pedonale in più”.

RIDURRE LA VELOCITA' - Intanto ha fatto la sua comparsa il finto autovelox. Una trovata simpatica per ricordare un problema tutt’altro che secondario: "bisogna circolare con cautela nelle strette strade del quartiere – ribadisce sempre Pericolini –gli incidenti accorsi nelle ultime settimane, stanno lì a dimostrarlo". Ridurre la velocità, dopotutto, può davvero aumentare la felicità. D'altra parte la sola presenza del finto autovelox, un sorriso inevitabilmente lo strappa. Il primo passo è fatto.