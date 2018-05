Al lavoro in bici: dalla Colombo alla Laurentina fervono i preparativi per il Bike to Work

Andare al lavoro in sella alla propria bici. Possibilmente senza rischiare la vita. E' questo il fine che, molti ciclisti romani, sognano di coronare. Per cercare di raggiungere quest'obiettivo, da ben nove anni il Municipio dell'Eur aderisce al Bike to Work. Lo farà anche il prossimo 10 maggio. Perchè l'evento riesca, è necessario prepararlo in maniera opportuna. Creando tanti nodi per una rete che sia pià efficace possibile.

Team aziendali e mecenati

"La prima cosa da fare" spiegano gli organizzatori "è chiamare a raccolta i colleghi ciclisti ed organizzarsi su percorsi ed orari comuni in modo da arrivare tutti insieme il lavoro". Questo perchè, com'è intuibile "maggiore è il numero di ciclisti e più si pedala in sicurezza". Una finalità a cui è possibile concorrere anche senza inforcare una bici. E' infatti possibile diventare mecenate di una squadra. Per farlo "basta aiutare ai vostri colleghi a coordinarsi, magari trovando qualche gadget da regalare ai partecipanti oppure organizzando una bella colazione collettiva di benvenuto il giorno dell'evento".

Energizer station e aziende

E' inoltre possibile allestire un punto ristoro all'interno del quale distribuire succhi, caffè cornetti o anche della frutta ai ciclomobilisti di passaggio. Uno di questi, come da tradizione, sarà predisposto in via Laurentina all'altezza della Cristoforo Colombo. Quello infatti è un crocevia importante per molti ciclisti diretti agli uffici dell'Eur. A proposito di aziende gli organizzatori del Bike to Work 2018 suggeriscono di chiedere al proprio datore di lavore di riservare parcheggi per le bici ed anche uno spogliatoio per far cambiare i dipendenti che pedalano arrivando. Il fine è nobile: incrementare il numero dei ciclisti per aumentare la sicurezza stradale. Dopotutto tentar non nuoce.