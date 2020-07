Autostrada Roma Latina, l’opera è una priorità del Governo. Ma in Regione c’è chi la contesta

L’autostrada a pedaggio Roma Latina è una delle nove opere che il governo Conte ha sbloccato nel Lazio. Lo ha ricordato il governatore Nicola Zingaretti nel corso d’una conferenza stampa organizzata con la ministra De Micheli in Regione.

Un provvedimento del governo Conte

Non tutti però condividono l’entusiasmo del segretario PD e della titolare del MIT. L'infrastruttura è stata inserita nel decreto governativo “Semplificazioni” ed è quindi un provvedimento figlio del governo giallo rosso. Ma tra le fila del M5s c’è chi continua ad osteggiarlo. A livello locale il Municipio IX ha espresso più volte la propria contrarietà. Ma anche nel consiglio regionale c’è chi, come la consigliera Valentina Corrado, non perde l’occasione di criticarla.

Un progetto mai spiegato

“Non c’è nessuna volontà, da parte nostra, di ostacolare il miglioramento delle infrastrutture regionali, ma non possiamo accettare, a prescindere, un progetto che non conosciamo e che oggi esiste solo nelle conferenze stampa” ha dichiarato Valentina Corrado, nel corso di un intervento, svoltosi il 27 luglio, in Consiglio regionale.

La consigliera grillina ha puntato l’indice contro “le quotidiane uscite mediatiche di Zingaretti, in coppia con la ministra De Micheli” che a suo dire “spacciano questa opera come già decisa, mentre nei fatti non esiste un solo elenco ufficiale di interventi, nessun atto, né tanto meno un tavolo di confronto e condivisione sulle proposte alternative”.

Le soluzioni alternative

La necessità di ragionare su proposte alternative all'autostrada era stata recentemente sottoposta al numero due del MIT. Il viceministro Giancarlo Cancelleri (M5s), il 16 luglio, aveva appositamente ricevuto una delegazione composta sia dai cittadini che dai rappresentanti locali del M5s. In quell'occasione il viceministro aveva promesso “un sopralluogo per visionare le criticità della Pontina”. Non solo. Cancelleri aveva anche annunciato che avrebbe “tenuto in considerazione” le proposte del Comitato contrario all’autostrada, per illustrarne i dettagli alla ministra De Micheli, in una fase di revisione del progetto.

Il misterioso project review

I contenuti del cosiddetto project review non si conoscono. Nel frattempo però il numero uno della Regione ha annunciato lo sblocco di un'opera che il segretario del PD ha sempre difeso. E che, nel Movimento 5 stelle nazionale, trova anche degli estimatori. Evidentemente, è un'infrastruttura destinata a dividere. Anche perchè, se c'è un nuovo progetto, potrebbe essere utile mostrarlo.