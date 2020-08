Filobus, ferme le modifiche richieste alle linee Atac: “Servono i collegamenti promessi”

Laurentino Fonte Ostiense e Ferratella restano scollegati. Mancano linee di trasporto pubblico in grado di unire i due quartieri di Roma Sud. Un problema con cui i residenti fanno i conti dall’estate del 2019.

Una piccola rivoluzione

Lo scorso luglio il corridoio della mobilità Eur-Laurentina ha compiuto un anno. Per garantirne l’entrata in funzione, è stato approntato un processo di riorganizzazione del trasporto locale. "Una piccola rivoluzione", per dirla con le parole che la sindaca ha usato durante l’inaugurazione del filobus, di cui i residenti avrebbero fatto a meno.

Le proposte avanzate

La razionalizzazione ha comportato il taglio di linee e la modifica di percorsi su cui gli abitanti facevano affidamento. Per questo hanno immediatamente suggerito accorgimenti che però non sono stati approntati. “A fine maggio abbiamo partecipato ad una commissione mobilità del Municipio IX in occasione della quale abbiamo proposto soluzioni precise” ha premesso Maurizio Filipponi, portavoce del Consiglio di Quartiere Laurentino Fonte Ostiense.

I cambiamenti sperati

I suggerimenti avanzati dai cittadini non sono però stati recepiti. “Laurentino Fonte Ostiense e Ferratella restano ancora oggi scollegati. Avevamo proposto l’attivazione di un’apposita linea di trasporto, la 724. Ed anche una riduzione del percorso della linea 779”. Di quest’ultima se ne parla almeno da febbraio. Ma per ora lo scenario è rimasto immutato.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Scuole e servizu scollegati

Il risultato è che, per l’entrata in funzione del filobus, due quartieri confinanti non sono più collegati. Dalla Ferratella i residenti devono prendere un mezzo privato per raggiungere gli uffici anagrafici ed il consultorio famigliare di via Silone. E sul fronte opposto “Non ci sono autobus per andare, dal Laurentino, all’Ospedale Sant’Eugenio nè - ha ribadito Filipponi - per raggiungere le scuole superiori della Ferratella, vale a dire i licei Vivona ed Aristotele e l’Istituto Tecnico”. Ed a metà settembre riprendono le lezioni in aula.