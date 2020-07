Cantine allagate da tre mesi nei palazzi del Comune: “Ormai non le usiamo più”

Convivono con le transenne e con l’impossibilità di utilizzare le proprie cantine. Nei palazzi comunali di via Padre Romualdo Formato, a Spinaceto, i problemi si stanno sommando.

Un problema irrisolto

“Tre mesi fa abbiamo avuto un problema d’infiltrazione alle cantine. Lo abbiamo segnalato al Comune ed al Municipio ed oltre una settimana fa è venuto un tecnico per fare un sopralluogo. Ma non è potuto neppure entrare per la quantità d’acqua che ormai le invade” ha spiegato Danila Venturini, residente in uno degli alloggi popolari del Comune di Roma.

L'assenza di manutenzione

Non c’è solo il disagio segnalato nelle cantine. Basta percorrere pochi metri, attorno ai palazzi di via Formato, per essere pervasi dalla sensazione che, l’incuria, abbia preso il sopravvento. I classici pollai, sistemati per evitare il passaggio nei punti in cui si verifica il distaccamento degli intonaci, hanno subito l’azione del tempo. Il reticolato plastico, più che essere fissato sui tondini di ferro, è ormai in gran parte adagiato sul manto stradale. C’è anche un nasone che però non eroga più acqua è che è stato utilizzato per puntallare la recinzione arancione.

Le infiltrazioni al piano pilotis

Anche al piano terra non mancano i problemi. “C’era una perdita d’acqua che proveniva dal soffitto del piano pilotis. Sono venuti dei tecnici del Comune ed hanno fatto dei buchi, per capire da dove provenisse la perdita. Però è rimasto tutto così”. Il risultato è che, su uno dei pilastri che sostiene il palazzo, si è creata una grossa macchia d’umidità. Sul pavimento, invece, perdura una pozza d’acqua, generata dalle gocce che, in maniera incessante, fuoriescono dai buchi del soffitto.

Il regno delle zanzare

Il problema principale, però, restano le cantine. “Noi ormai non possiamo più utilizzarle, sono diventate il regno delle zanzare” ha spiegato la signora Venturini. E questo significa che, a distanza di tre mesi, gli insetti hanno definitivamente preso dimora nei palazzi comunali di via Formato.