Stadio a Tor di Valle, la Roma mette a nudo il degrado dell'ex ippodromo

Tribune divelte, accumuli di rifiuti. Stalle con tetti di lamiera, forse realizzati in eternit. Le condizioni in cui versa l’ex ippodromo di Tor di Valle sono impietose. Anche la pista è vagamente riconoscibile. Nulla di nuovo, poiché lo stato dell’area era già stato mostrato ai comitati di quartiere dell’Osservatorio cittadino ed alla stampa. L’iniziativa è stata bissata. Questa volta però si è puntato, anche sull’occhio elettronico di un drone. Le riprese dall’alto, diffuse dal sito dell'As Roma, sono inequivocabili. E mostrano il diffuso degrado, le discariche, lo stato fatiscente della tribuna progettata da Lafuente.

LA PROPOSTA SURREALE - “La soprintendenza sta chiedendo di tutelare un rudere fatto non secoli addietro, ma 50 anni fa. Vale a dire quando sono nato io che sono vecchio ma non certo archeologia – ha commentato l’ex presidente di Legambiente Roberto Della Seta, oggi consulente dei proponenti del progetto, in occasione del sopralluogo – Credo che da questo punto di vista la proposta del vincolo sia abbastanza surreale. Questo ippodromo puo' piacere o non piacere ma un dato è incontrovertibile– ha osservato – ovvero che il suo valore è nella funzione e questa è persa irrimediabilmente, che lo stadio si faccia o meno. Esiste anche un problema di merito –ha aggiunto Della Seta - perchè la soprintendenza avrebbe avuto la possibilità di intervenire molto prima ma non lo ha fatto, facendolo solo ora: la tempistica é se non altro sospetta”.

LA PISTA DISTRUTTA - “La soprintendente invece di farneticare avrebbe dovuto disporre un sopralluogo per verificare lo stato dell'impianto – incalza l’urbanista Remo Calzona – In queste tribune non ci trovo nulla di architettonicamente importante. L'impianto non andrebbe tutelato, è un'opera banale”. Al di là del valore intrinseco della struttura, rimangono i segni di un lungo abbandono. Decisamente scettico si è mostrato anche Gaetano Papalia, socio della società proprietaria dei terreni che sono stati venduti a Parnasi. Intervistato dall'Agenzia Dire, Papalia ha spiegato che la Soprintendenza, “fa riferimento a dichiarazione di interesse culturale per la tribuna e per il sedime della pista delineata da percorsi. Passi per la grandiosa opera di Lafuente, la richiesta di rilevanza culturale riguarda il sedime della pista. Che non esiste più . Ora c'è solo la strada– ha dichiarato Papalia a la Dire – La pista non fu progettata da Lafuente ma da un ingegnere austriaco che faceva strade, poi si è messo a progettare piste di trotto e galoppo. Oggi la pista è una linea immaginaria: perchè il vincolo? Perché si proietta verso l'area dov' è previsto lo stadio. Avranno pensato: 'Inventiamoci che la pista è un bene culturale e il vincolo lo portiamo al limite. Il vincolo non puo' esistere al mondo. La pista è fatta di sassi, di materiale come tufo, sabbia di fiume. Non c’è nient'altro. È distrutta - osserva Papalia - Che bene culturale è quello?”.

